Зеленский обсудил с председателем Европарламента процесс вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой, которая прибыла на Украину с рабочим визитом. По итогам встречи она призывала начать переговоры о членстве Украины в ЕС уже в этому году. Также госпожа Метсола встретилась со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

«Темпы, с которыми Верховная рада и правительство продвигаются по заявке на членство в ЕС, впечатляют меня»,— сказала председатель Европарламента (цитата по AFP). «Я надеюсь, что переговоры о вступлении могут начаться уже в этом году … будущее Украины — в Европейском Союзе»,— заявила Роберта Метсола.

«В частности, 1 марта прошлого года, на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС»,— напомнил президент Украины в своем Telegram-канале.

3 марта Владимир Зеленский выступил на конференция United for Justice во Львове. Там он призвал «подготовить полный инструментарий — как на национальном, так и на международном уровнях,— чтобы правосудие сработало по всем аспектам» военного конфликта.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Владимир Зеленский потребовал немедленного приема в соответствии с «новой специальной процедурой». Брюссель предоставил Киеву официальный статус кандидата в июне 2022 года, процесс вступления в ЕС обычно занимает несколько лет. Окончательное решение будет зависеть от правительств государств-членов ЕС.

Как только начнутся официальные переговоры, ЕК должна будет оценить, соответствует ли Киев критериям членства в ЕС с точки зрения надлежащего управления, демократических свобод и верховенства закона, а затем вынести свое заключение.

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Мария Федотова