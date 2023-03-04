Ассоциация олимпийских комитетов Африки выступила за участие спортсменов из России в Олимпиаде-2024

Члены исполкома Ассоциации олимпийских комитетов Африки (ANOCA) на заседании в столице Мавритании городе Нуакшот единогласно выступили за то, чтобы допустить под нейтральным флагом спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм-2024 в Париже.

В заявлении говорится, что президент ANOCA алжирец Мустафа Берраф присоединяется в вопросе допуска спортсменов к позиции Международного олимпийского комитета (МОК) и его главы Томаса Баха. «Таким образом, речь идет о том, чтобы разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности в Олимпийских играх 2024 года в Париже»,— сказано в заявлении ANOCA (цитата по AFP).

После начала спецоперации в 2022 году МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В начале 2023-го МОК допустил возвращение спортсменов из этих стран на соревнования в «нейтральном статусе» — это касается только тех, кто не выражал публично поддержку действий российской власти в ходе спецоперации. Эту инициативу поддержал Олимпийский совет Азии (OCA). Президент совета Рандхир Сингх заявил, что для российских и белорусских спортсменов будет разработана специальная система распределения квот на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

Украина обвинила МОК в подкупе со стороны России, а также заявила о возможном бойкоте Олимпийских игр. Правительства 34 стран направили письмо в МОК с требованием не допускать спортсменов РФ и Белоруссии до Игр в Париже, пока не решены «основополагающие вопросы». В составлении письма участвовали, в частности, США, Великобритания, Франция, Канада и Германия.

МОК довольно остро отреагировал на призывы стран Запада отказаться от идеи допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Играх-2024 в Париже. В организации заявили, что позиция правительств не учитывает мнение ООН о недопустимости дискриминации по национальному признаку.

Подробнее — в публикации «Ъ» «МОК предъявил права человека».

Эрдни Кагалтынов