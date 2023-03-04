В Петербурге задержали активистку и участницу борьбы против застройки Охтинского мыса Анастасию Плюто

Сотрудники полиции задержали активистку Анастасию Плюто утром в субботу, 4 марта. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Со слов парламентария, госпожу Плюто задержали за час до начала традиционного сбора активистов и неравнодушных горожан у пушек на Охтинском мысе. Активистку доставят в отдел полиции №52 на Заневском проспекте. К ней едет адвокат Никита Сорокин.

Господин Вишневский отмечает, что Анастасии Плюто вменяют «пацифистскую надпись на аватарке в соцсети ВКонтакте» и «сожжение коробки с бумажками, изображающими безумные планы «Газпрома» застроить Охтинский мыс (что уничтожит памятники)».

В начале марта «Ъ-СПб» рассказывал, что Куйбышевский районный суд Петербурга не стал запрещать строительство центра «Газпром нефти» на Охтинском мысе. Предложенная инвестором концепция развития локации вызвала возражения градозащитного сообщества. Активисты считают, что на этом месте должен располагаться исключительно историко-археологический музей-заповедник.

Напомним, что инвестор планирует возвести многофункциональный общественно-деловой центр, включающий музейно-историческую зону. Тяжбы по проекту застройки Охтинского мыса длятся уже не первый год. Его рассматривали суды самых разных инстанций. В частности, Верховный суд не раз отказывал петербургским общественникам в изменении границ объекта культурного наследия на Охтинском мысе.

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