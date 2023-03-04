Комитет Госдумы поддержал проект о запрете усыновления в недружественные страны

Комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект о запрете усыновления российских сирот гражданами недружественных стран. Об этом сообщила «РИА Новости» глава комитета Нина Останина.

1 августа 2022 года депутаты от партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, блокирующий возможность усыновления и передачи под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных государств. Аналогичный закон, запретивший усыновление российских детей гражданами США, был принят в России в 2012 году, он получил неофициальное название «закон Димы Яковлева». Минпросвещения просило отложить новый законопроект и дождаться позиции правительства.

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