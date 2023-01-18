В Минпросвещения просят отложить законопроект о запрете на усыновление российских сирот гражданами недружественных стран

Дождаться позиции правительства и отложить рассмотрение законопроекта о запрете на усыновление российских сирот гражданами недружественных стран предложили в Минпросвещения. Замглавы образовательного ведомства Андрей Корнеев отметил, что иностранное усыновление в России «сошло на нет»: в 2022 году органы опеки не выдали ни одного согласия иностранным кандидатам.

«Как официальный представитель правительства, я прошу все-таки чуть отложить рассмотрение законопроекта, дождаться официальную позицию правительства, чтобы консолидированно приняли соответствующее решение»,— сказал господин Корнеев в ходе заседания парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей (цитата по ТАСС).

То обстоятельство, что иностранные граждане фактически утратили возможность усыновить российских детей, замминистра назвал результатом совместной работы Минпросвещения и органов опеки и попечительства. «Все понимают, какая ситуация происходит в мире»,— объяснил чиновник подобную политику в области установления родственных связей сирот с иностранцами.

1 августа 2022 года депутаты от партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, блокирующий возможность усыновления и передачи под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных государств. Аналогичный закон, который ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США, был принят в России в 2012 году: он получил неофициальное название «закон Димы Яковлева».

Андрей Сапожников