В Нижнем Тагиле мужчина перевел мошенникам 300 тыс. рублей, пытаясь вызвать секс-работницу

В Свердловской области 32-летний мужчина перевел 300 тыс. руб. мошенникам после отказа воспользоваться услугами секс-работницы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мужчина в поисках «девушки легкого поведения», зашел на «сомнительный сайт». Там ему ответила девушка и попросила у него предоплату. Мужчину смутили условия работы девушки, и он отказался. На следующий день потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся «вором в законе "Адам Большой" и начальником девушки», и потребовал выплатить компенсацию за вымышленный причиненный ущерб. Мошенник назвал персональные данные близких потерпевшего. Мужчину это испугало и он сделал несколько денежных переводов.

В свердловском главке напомнили, что сотрудники полиции и иных силовых ведомств при общении по телефону с гражданами не обсуждают финансовые вопросы любого характера. «Ваш счет находится в опасности, кто-то пытается оформить кредит, взломан аккаунт на портале Госуслуг, родной человек попал в ДТП, предложения по инвестиции средств в якобы прибыльный бизнес — такие и многие другие похожие методы злоумышленников являются основными способами хищения денег у граждан», — заявил полковник Горелых.

Ранее в Екатеринбурге один из руководителей теплоснабжающей компании отдал мошенникам, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», более 1,2 млн руб. В разговоре с сотрудниками полиции мужчина уточнил, что ему позвонила девушка, которую он по голосу принял за свою внучку. Она сообщила, что спровоцировала ДТП и теперь, чтобы избежать проблем, ей нужны деньги.

Артем Пахотин

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