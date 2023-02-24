Руководитель теплоснабжающей компании в Екатеринбурге отдал мошенникам 1,2 млн рублей

В Екатеринбурге один из руководителей теплоснабжающей компании отдал мошенникам, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», более 1,2 млн руб. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что ему позвонила девушка, которую он по голосу принял за свою внучку. Она сообщила, что спровоцировала ДТП и теперь, чтобы избежать проблем, ей нужны деньги. Затем екатеринбуржца переключили на женщину, представившуюся следователем. Она предложила передать за «решение вопроса» 900 тыс. руб. Мужчина согласился отдать часть суммы и на остановке общественного транспорта на улице Ленина передал курьеру 420 тыс. руб.

После этого неизвестная вновь позвонила уральцу и сказала, что необходимо еще 800 тыс. руб. И только когда у потерпевшего потребовали еще 3 млн руб., он понял, что стал жертвой аферистов. Как пояснил заявитель сотрудникам полиции, он слышал о подобных видах обмана, но на него было оказано психологическое воздействие.

Ранее полиция Нижнего Тагила задержала 19-летнего жителя Екатеринбурга, подозреваемого в совершении как минимум трех фактов обмана пожилых женщин, у которых было похищено порядка 1 млн руб. Одной из потерпевших была 90-летняя бабушка, сын которой якобы совершил аварию. Подозреваемый приехал к ней домой, представился работником прокуратуры и забрал 100 тыс. руб. для «следователя».

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