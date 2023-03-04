Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд арестовал жительницу Алтайского края по обвинению в сотрудничестве с Украиной

Алтайский краевой суд на два месяца арестовал местную жительницу, которую УФСБ по региону обвиняет в сотрудничестве с Украиной. Об этом пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю сообщила «РИА Новости».

Ведомство предъявило арестованной женщине 1978 года рождения обвинение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Ей грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Ранее УФСБ сообщало, что задержанная сотрудничала с украинской организацией. Ведомство в интересах следствия не раскрыло подробности этого взаимодействия.

Сегодня, 4 марта, ФСБ также сообщила о задержании жительницы Москвы, подозреваемой в оказании финансовой помощи украинским войскам. Ее арестовали на два месяца и возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК).

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...