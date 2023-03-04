Суд арестовал жительницу Алтайского края по обвинению в сотрудничестве с Украиной

Алтайский краевой суд на два месяца арестовал местную жительницу, которую УФСБ по региону обвиняет в сотрудничестве с Украиной. Об этом пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю сообщила «РИА Новости».

Ведомство предъявило арестованной женщине 1978 года рождения обвинение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Ей грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Ранее УФСБ сообщало, что задержанная сотрудничала с украинской организацией. Ведомство в интересах следствия не раскрыло подробности этого взаимодействия.

Сегодня, 4 марта, ФСБ также сообщила о задержании жительницы Москвы, подозреваемой в оказании финансовой помощи украинским войскам. Ее арестовали на два месяца и возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК).

Эрдни Кагалтынов