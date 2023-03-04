«Дошел до состояния истерики»

Ногинский городской суд Московской области приступил к рассмотрению иска заместителя прокурора Ярославской области о возмещении ущерба, нанесенного ярославскому фонду капремонта бывшим директором Эдуардом Потаповым. Иск связан с вступлением в силу приговора Кировского районного суда Ярославля по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего главы фонда. Суд определил, что фонду капремонта нанесен ущерб в 4,88 млн руб. Первое судебное заседание по делу пройдет 30 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран бывший директор ярославского фонда капремонта Эдуард Потапов

Фото: Правительство Ярославской области бывший директор ярославского фонда капремонта Эдуард Потапов

Фото: Правительство Ярославской области

В феврале 2023 года опубликовано судебное решение по уголовному делу по статье 201 УК РФ в отношении бывшего главы фонда капремонта Эдуарда Потапова. В октябре 2022 года его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к условному сроку . На основе опубликованного решения «Ъ-Ярославль» стали известны механизмы нарушений в фонде и деятельности подрядчика «Дельта Констракшн».

В 2017 году правительство Ярославской области запланировало масштабный капитальный ремонт многоквартирных домов (далее —МКД). Как следует из материалов суда, в апреле фонд заключил 36 договоров с 15 подрядными организациями на общую сумму в 1,44 млрд руб.

Крупнейшим подрядчиком стало зарегистрированное в Сергиевом Посаде Московской области ООО «Дельта Констракшн», с которым фонд подписал два договора на общую сумму 410,19 млн руб. До конца года компания должна была отремонтировать кровли 100 и фасады 48 МКД в Ярославской области. 20% средств (81 млн руб.) подрядчик получил авансом.

Эдуард Потапов занял пост врио директора фонда капремонта Ярославской области в июне 2017 года.

По мнению следствия, в отношениях с «Дельта Констракшн» глава фонда руководствовался интересами не жителей, а подрядчика, а также преследовал личные цели, что было обусловлено «карьеризмом, желанием приукрасить действительное положение в организации».

Исполнение контрактов «Дельта Констракшн» шло с многочисленными проблемами. Так в доме на проспекте Ленина, 11/74 в Ярославле из контракта на 32 млн руб. работы были выполнены на сумму около 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на проспекте Ленина в Ярославле после завершения работ "Дельта Констракшн"

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Дом на проспекте Ленина в Ярославле после завершения работ "Дельта Констракшн"

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Через два месяца рабочие стали пропадать с объекта, а через четыре месяца совсем пропали. Договор был расторгнут, была опасность падения штукатурки на людей»,— приведены в приговоре показания работника администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля.

В доме на улице Маланова 6/1 «а» в Ярославле кровлю сначала сняли, а потом закрыли пленкой, что привело к протечкам крыши. «Топили всех подряд, начиная с четвертого подъезда, вода текла через стыки пленки, пленка была порвана, вода лилась на электрощитки, портилась отделка в квартирах, в квартире 41 обрушился потолок. Рабочие открывали крышу и уходили на неделю»,— рассказывал на суде житель дома на Маланова.

Купленный для ремонта крыши кровельный материал был попросту украден с площадки, что остановило работы на 20 дней, рассказывал на суде другой свидетель по делу.

Сама «Дельта Констракшн» работы не выполняла, нанимая субподрядчиков. В компании были трудоустроены 10 человек, из них только два — в Ярославле.

«У ООО "Дельта Констракшн" даже инженера не было. Как оказалось, обязанность ведения журналов работ была возложена ООО на субподрядчиков»,— рассказывал следователям замдиректора фонда капремонта Владимир Шаров.

По данным следствия, в ноябре-декабре 2017 года Потапов обратился к своему заместителю по техническим вопросам Владимиру Шарову. Как посчитали следствие и суд, директор заставлял заместителя подписать акты выполненных работ по четырем наиболее проблемным МКД — дому 6/1 «а» по улице Маланова, дому 11/74 по проспекту Ленина в Ярославле, дому 146 по проспекту Ленина в Рыбинске и дому №13 по проспекту 50-летия Победы в Тутаеве.

Согласно показаниям господина Шарова, разговоры о необходимости подписания актов велись в присутствии исполнительного директора «Дельта Констракшн» и других представителей подрядчика. Директор убеждал своего подчиненного с помощью мата.

«На повышенных тонах, с использованием ненормативной лексики Потапов, требуя подписания данных актов, дошел буквально до состояния истерики. Присутствовавшие в кабинете директора представители ООО "Дельта Констракшн" в присутствии Потапова вели себя по-хамски»,— приводит суд рассказ замдиректора фонда.

Кроме того, по словам начальника отдела стройконтроля, Потапов «требовал не выставлять в адрес ООО "Дельта Констракшн" неустойку». Претензии, которые сотрудники фонда писали в адрес проблемного подрядчика, оставались без внимания.

«Сотрудники договорного сектора готовили претензии в адрес ООО "Дельта Констракшн", претензии не были подписаны директором Потаповым, ему приносили эти претензии на подпись, потом уборщица говорила, что находила их в урне»,— добавлял сотрудник договорного отдела.

Из показаний сотрудников фонда (главбух, работники отделов) известно, что в декабре 2017 года, когда истекал срок выполнения работ, исполнительный директор «Дельта Констракшн» почти ежедневно «приходил и все решал» в кабинете Эдуарда Потапова.

Правда, в последние дни работы в фонде в июле 2018 года директор подписал претензии к подрядчику и инициировал расторжение контрактов по четырем домам. Но про некоторые документы в пользу «Дельта Констракшн» в фонде узнали только через четыре месяца после увольнения директора, когда региональное УФАС начало рассматривать дело о включении подрядчика в реестр недобросовестных. Речь идет о протоколах разногласий к дополнительным соглашениям по проблемным домам, которые подписал Потапов.

«В этих протоколах уже была скорректирована сумма якобы выполненных подрядчиком работ, и из дополнительных соглашений были исключены суммы, которые подрядчик должен был компенсировать в счет возмещения убытков собственником, в том числе по дому на Маланова»,— рассказывала в суде начальник юридического отдела фонда капремонта Елена Козлова.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело. Следствие провело экспертизу, установившую, что фонд оплатил невыполненные работы по четырем упомянутым домам на сумму 5,2 млн руб.

Сам Потапов себя виновным не признавал, подсудимый и его адвокаты считали, что экспертизы по выполненным работам были неточны, потому что их делали 2,5 года спустя после описываемых событий. Да и в целом работа Потапова в качестве директора фонда привела к положительным результатам.

«Потапов Э.С. обеспечил выполнение плана на 94%, выполнение работ на сумму 860 000 000 рублей, рост в федеральном рейтинге Министерства строительства и ЖКХ РФ с 70-х мест в 2016 г. до 38 на 01.01.2018 г. и 25 по итогам 01.04.2018 г.; рост в федеральном рейтинге общественного движения "Общероссийский народный фронт", с 73 места на 01.01.2017 до 39 места на 01.01.2018 г»,— приводит суд доводы защиты Эдуарда Потапова.

Поддержал обвиняемого и его непосредственный начальник Сергей Колесников, в 2017 году возглавлявший областной департамент ЖКХ.

«Лето и осень 2017 года были очень дождливыми, осенью были ранние заморозки. Программа ремонта была скорректирована, работы перенесены на 2018 год, чтобы не нарушать технологию и не выполнять работы с браком. Проблемы на объектах связаны исключительно с деятельностью подрядчика, а не сотрудников и руководителя фонда»,— сказал в суде Сергей Колесников.

Кировский районный суд в итоге признал Эдуарда Потапова виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Ущерб, причиненный действиями подсудимого, суд оценил в 4,88 млн руб., несколько снизив оценку следствия.

«Денежные средства, за счет которых выполнялся капитальный ремонт, поступали как взносы граждан. Убытки, причиненные собственникам помещений в многоквартирных домах в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения региональным оператором своих обязательств, подлежат возмещению в размере внесенных взносов на капитальный ремонт в соответствии с федеральным законодательством»,— особо отметил суд.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу, но потом отозвала ее. Приговор вступил в законную силу.

Как отмечается в приговоре Кировского суда, капитальный ремонт кровли на улице Маланова в Ярославле и фасада дома на проспекте 50-летия Победы в Тутаеве не выполнен до сих пор. Фонд не может дважды оплачивать одни и те же работы, а потому новый ремонт возможен лишь через 20 лет. Больше повезло тем домам, где «Дельта» вообще не начала работы — их в последующие годы ремонтировали другие подрядчики.

«Дельта Констракшн» не полностью оплатила и работу субподрядчиков. Они подали иски к компании и выиграли их, но получили лишь часть денег. В 2020 году Арбитражный суд Московской области признал ООО «Дельта Констракшн» банкротом.

Эдуард Потапов после увольнения из ярославского фонда работал заместителем главы Богородского округа Московской области, в настоящее время его фамилия не фигурирует в числе высших чиновников муниципалитета.

Ущерб, нанесенный фонду бывшим директором, требует возместить заместитель прокурора Ярославской области. Как следует из карточки дела, в Ногинский городской суд Московской области подан иск о взыскании денег с бывшего директора. Этот факт подтвердили в прокуратуре Ярославской области и фонде, но не уточнили сумму иска. Первое судебное заседание по делу пройдет 30 марта.

Андрей Иванов