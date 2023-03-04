«Аэрофлот» с апреля откроет прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью

Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 апреля запускает прямые ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью (Турция), сообщили в пресс-службе компании. Летать будут узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800. Программа полетов будет действовать до 28 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано на сайте авиакомпании, стоимость одного билета в одну сторону составляет 49,8 тыс. руб.

«Анталья — крупный курортный и портовый город на берегу Средиземного моря, излюбленное место отдыха россиян. Благодаря отличной транспортной доступности туристы могут добраться из Антальи до других популярных морских курортов Турции — Кемера, Белека, Сиде и Алании», — указано в сообщении авиакомпании. Там также отметили, что «Аэрофлот» активно развивает собственную региональную маршрутную сеть на Урале.

Напомним, Турция является одним у популярнейших международных направлений у жителей Екатеринбурга. В прошлом году рейсы в Анталью из Кольцово запустил турецкий перевозчик Southwind. С 1 июня свои рейсы в этот город запустит авиакомпания «Победа».

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