«Победа» летом начнет летать из Екатеринбурга в Турцию

Авиакомпания «Победа» с 1 июня начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Анталью (Турция). В пресс-службе перевозчика рассказали, что полеты будут выполняться дважды в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Рейсы в Анталью также начнут выполняться из Челябинска, Волгограда и Владикавказа (два раза в неделю), из Перми и Махачкалы (три раза), а также из Казани (четыре раза). Ранее «Победа» летала в Анталью только из Москвы.

Напомним, Турция является одним у популярнейших международных направлений у жителей Екатеринбурга. В прошлом году рейсы в Анталью из Кольцово запустил турецкий перевозчик Southwind.

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