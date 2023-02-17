Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Победа» летом начнет летать из Екатеринбурга в Турцию

Авиакомпания «Победа» с 1 июня начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Анталью (Турция). В пресс-службе перевозчика рассказали, что полеты будут выполняться дважды в неделю.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Рейсы в Анталью также начнут выполняться из Челябинска, Волгограда и Владикавказа (два раза в неделю), из Перми и Махачкалы (три раза), а также из Казани (четыре раза). Ранее «Победа» летала в Анталью только из Москвы.

Напомним, Турция является одним у популярнейших международных направлений у жителей Екатеринбурга. В прошлом году рейсы в Анталью из Кольцово запустил турецкий перевозчик Southwind.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...