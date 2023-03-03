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Коммерсантъ FM
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«Интерфакс»: Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Компания Apple временно прекратила гарантийное сервисное обслуживание MacBook и iPad в России. Смартфонов iPhone это пока не касается. Об этом «Интерфаксу» сообщили в службе поддержки и нескольких сервисных центрах Apple.

Как сообщили агентству, гарантийное обслуживание приостановлено из-за ограничения поставок в Россию, в частности запчастей. Через какое время компания сможет вернуться к обслуживанию, пока неизвестно. Эту информацию агентству также подтвердили несколько сервисных центров.

При этом в пресс-службе re:Store «Интерфаксу» сообщили, что не получали соответствующего уведомления от компании. В компании заверили, что продолжают выполнять гарантийные обязательства.

Ранее сегодня, 3 марта, информация о прекращении гарантийного обслуживания продуктов Apple в РФ появилась в Telegram-канале сервисного центра Fixed.one. Там сообщили, что получили официальное уведомление от компании.

Лусине Баласян

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