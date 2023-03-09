Австралийская жаба-гигант: была ли научная сенсация

В январе в национальном парке на полуострове Конвей на северо-востоке Австралии обнаружилась гигантская жаба. Сотрудница парка (там их называют рейнджерами, а у нас лесниками) Кайли Грей чистила тропинку для туристов и повстречалась с великолепным экземпляром амфибии с видовым названием Rhinella marina. О гигантской жабе сообщила собкор Australian Broadcasting Corporation (ABC) Майя Найт, ведущие информагентства и СМИ подхватили новость, она попала в соцсети и вышла на уровень мировой сенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гигантская тростниковая жаба

Фото: Ian Waldie / Getty Images Гигантская тростниковая жаба

Фото: Ian Waldie / Getty Images

Таких земноводных с тривиальным названием тростниковая жаба в австралийском штате Квинсленд не просто много, а настолько много, что жителей Квинсленда в Австралии дразнят «тростниковыми жабами» (cane toads). Те давно на это не обижаются, а местные регбийные фанаты даже гордятся своим прозвищем. Тростниковые жабы появились здесь в 1937 году, когда владельцы плантаций сахарного тростника на севере страны, чей бизнес страдал от местного жука-навозника и его личинок, завезли этих жаб с Гавайских островов, где они уже проявили себя в борьбе с паразитами сахарного тростника.

Сейчас их в Австралии больше 200 млн, по 8 жаб на одного австралийца. В 2011 году австралийским правительством, а точнее, департаментом климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов разработаны «Методы полевой эвтаназии тростниковых жаб». Желающие могут почитать этот нормативный документ объемом 50 тыс. знаков, он доступен в интернете. Если же коротко, то топить их в воде и убивать дубинками или молотками с тяжелой плоской головкой (то есть кувалдами) не гуманно, за это можно попасть под суд. Их можно только замораживать, травить химикатами (строго по списку), оглушать с последующей декапитацией (отрезанием головы) и удушать углекислым газом. В двух последних случаях обязательны исправное оборудование и опытные специалисты.

Так что ничего из ряда вон выходящего во встрече мисс Грей с тростниковой жабой не было. Кроме размеров этой жабы. Сотрудники Национального парка Конвей измерили и взвесили жабу, потом гуманно ее умертвили и отправили в Национальный естественно-исторический музей штата Квинсленд в Брисбене. Ее длина от кончика носа до отверстия клоаки на заднем конце тела была чуть меньше 25 см, вес 2,7 кг. И хотя конвейской жабе дали в Австралии претенциозное имя Тоадзилла, на абсолютный рекорд среди земноводных она не тянула, разве что на рекорд для австралийских амфибий.

Официальный мировой рекорд в «Книге рекордов Гиннесса» по-прежнему принадлежит тростниковой жабе из Колумбии по имени Принц, которая в 1990-е годы жила в Стокгольме в домашнем террариуме шведа Хокана Форсберга, была длиной 38 см (53,9 см с вытянутыми лапками) и весила 3,71 кг. При этом Принц был самцом, а у жаб и лягушек самцы мельче самок.

Ученые герпетологи не гоняются за рекордами для «Книги Гиннесса», они просто фиксируют размеры изучаемых ими особей и знают, что кроме тростниковых жаб, примерно таких же размеров (около 30 см в длину, вес около 3 кг) достигают жаба Бломберга из Центральной Америки, лягушка-голиаф из Экваториальной Африки и шлемоголовая лягушка-свистун из Аргентины.

Интересно тут другое — сравнительно недавняя история современных гигантских лягушек и жаб в науке. Хотя найти в Колумбии двухсантиметровых жаб-арлекинов, не заметив там их сородичей размером с футбольный мяч, со стороны выглядит более чем странно, из разряда «слона-то я и не приметил».

Судите сами. Если тростниковая жаба (Rhinella marina) присутствует у Карла Линнея в 10-м издании его «Системы природы» (1758 год), то шлемоголовый свистун (Calyptocephalella gayi) был описан как вид и помещен в научные определители животных почти век спустя, в 1841 году. Еще позже, в1906 году, туда учеными была внесена лягушка-голиаф (Conraua goliath). А жаба Бломберга (Rhaebo blombergi) и вовсе попала в поле зрения герпетологов только в 1951 году.

Произошло это в столице Эквадора Кито, где Рольф Бломберг передал единственный на тот момент ее экземпляр доктору Джону Фанкхаузеру из Стэнфордского университета. Сейчас Рольфа Бломберга мало кто помнит, но тогда он пользовался мировой известностью, был популярным тревел-блогером, как определили бы его род занятий сейчас, «сухопутным» Жак-Ивом Кусто. Кто-то в Эквадоре рассказал ему о гигантских жабах, якобы обитающих в предгорьях Кордильер на юго-западе Колумбии. Он отправился туда, но сумел снять на пленку и поймать только одну жабу длиной 20 см и массой при поимке 1 кг. По словам индейцев, в сезон дождей таких жаб там встречалось намного больше, и они были вдвое крупнее. Но и эта конкретная жаба Бломберга (в благодарность Рольфу Бломбергу ученые увековечили его имя в видовом названии) лишь немного уступала самому большому на тот момент экземпляру тростниковой жабы Rhinella marina длиной 23 см, выставленному в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

А теперь самое время вернуться к вопросу: почему в миру каждая пойманная гигантская жаба — это сенсация, а в храме науки они благоговейного трепета не вызывают. Тому есть по меньшей мере две причины.

Первая касается проблемы гигантизма палеозоя-мезозоя. Гигантскими тогда были не только динозавры, но и представители всех остальных существовавших на тот момент таксонов современной фауны. Например, среди беспозвоночных многоножки были длиной 2,5 м и массой около 10 кг (сейчас самая большая сколопендра не превышает 35 см и 400 г), а размах крыльев стрекоз достигал 70 см (сейчас 19 см).

Проблемой, а не как-то иначе, ученые называют палеозой-мезозойский гигантизм потому, что объяснить его до сих пор не могут, на этот счет у них есть только гипотезы, и пока, честно говоря, слабенькие. К тому же из палеозой-мезозойской тенденции к гигантизму выпадают самые прогрессивные на тот момент таксоны животных — амфибии и рептилии, которые появились во второй половине палеозоя, сначала в девоне (амфибии) и потом в карбоне (пресмыкающиеся). Среди последних самыми крупными были крокодиломорфы. Но даже самый большой из них был всего на 30% крупнее нынешних крокодилов. Еще печальнее картина была у амфибий, а точнее, у бесхвостых амфибий (лягушек и жаб).

Только в 2007 году палеогерпетологи откопали на Мадагаскаре хорошо сохранившийся скелет амфибии из семейства рогатых лягушек возрастом около 70 млн лет. Его владелица была крупнее всех известных современных лягушек и жаб. На радостях ученые дали ей впечатляющее родовое название Beelzebufo. Эта «жаба Вельзевула» была 40 см в длину с предположительной массой около 4,5 кг. То есть на два сантиметра крупнее стокгольмского Принца и не сильно крупнее современных рогатых лягушек с рекордом 32 см в длину и весом более 3 кг. Иными словами, в картинку палеозой-мезозойского гигантизма жабы и лягушки никак не укладываются — ни найденная на Мадагаскаре в 2007 году, ни тем более пойманная в январе этого года в Австралии.

Вторая причина у герпетологов не сильно радоваться «гигантским» бесхвостым амфибиям — это хорошо известная любому зоологу «норма реакции», то есть пределы проявления модификационной (фенотипической, внешней) изменчивости организма при неизменном генотипе. Вот и давайте посмотрим, какова размерно-весовая норма реакции, например, у самой обычной для нашего отечества зеленой жабы Bufo viridis. Средняя длина тела у нее в Нижнем Поволжье — около 5 см, в зоне оптимума (на Кавказе) — 7,5 см, а максимальная —14 см, то есть примерно в два раза больше среднего для зоны оптимума.

Вернемся к тростниковой жабе. Медианный размер особей этого вида 12–15 см. Умножаем его на два и получаем австралийскую Тоадзиллу, или верхний предел размерно-весовой нормы реакции у вида Rhinella marina, к которому она принадлежит. Аналогичные расчеты для других перечисленных выше современных «гигантских» жаб и лягушек можете сделать сами и получите такие же размерно-весовые нормы реакции.

Вот и выходит, что ни в палеозое, ни в мезозое, ни сейчас, в кайнозое, гигантов среди жаб и лягушек не было и нет. Просто они иногда вырастают очень большими. Но в пределах нормы реакции, то есть наиболее подходящей для данных условий окружающей среды уровней экспрессии генов их вида. Какая же тут научная сенсация, нет ее!

Ася Петухова