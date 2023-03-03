Метрополитен-музей вновь изменил национальность Айвазовского, теперь на «армянин»

Нью-йоркский Метрополитен-музей вновь изменил национальность родившегося в Феодосии, в Российской Империи художника Ивана Айвазовского, по происхождению армянина. Еще 11 февраля 2022 года в его профиле была указана национальность «русский», 12 февраля он уже был обозначен как «украинец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метрополитен-музей изменил национальность Айвазовского на «армянин»

Фото: The Metropolitan Museum of Art Метрополитен-музей изменил национальность Айвазовского на «армянин»

Фото: The Metropolitan Museum of Art

Теперь в авторстве к картине «Корабль в лунном свете» указано: Иван Константинович Айвазовский (Ованнес Айвазян), армянин, родился в Российской Империи (теперь Украина).

Метрополитен-музей также изменил национальность художников Ильи Репина и Архипа Куинджи — с русских на украинцев, а название картины Эдгара Дега «Русская танцовщица» изменилось на «Танцовщицу в украинском платье».

Мария Федотова