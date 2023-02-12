На сайте Музея Метрополитен изменили национальность Айвазовского и Репина на «украинец»

На сайте нью-йоркского Музея Метрополитен изменили информацию в профиле художников Ивана Айвазовского и Ильи Репина. Теперь их национальность обозначена как «украинец». Как пишет ТАСС, еще 11 февраля в профилях была указана национальность «русский».

В карточке с биографией Ильи Репина указано, что он родился в украинском городе Чугуеве, «когда он был частью Российской империи». Несмотря на национальность «украинец», в профиле Ивана Айвазовского указано, что он «русский художник-романтик».

10 февраля на сайте Музея Метрополитен с «русский» на «украинец» была изменена национальность Архипа Куинджи. Кроме того, в карточке с биографией художника уточнялось, что он родился в городе Мариуполе, «когда этот украинский город входил в состав Российской империи». Название картины Эдгара Дега «Русская танцовщица» на сайте музея было изменено на «Танцовщица в украинском платье».

Анастасия Ларина