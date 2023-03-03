Красноярский экономический форум-2023 превысил основные показатели прошлых лет

Красноярский экономический форум 2023 года «Время Сибири» прошел на высоком содержательном и экспертном уровне, в два-три раза превысив основные показатели прошлых лет. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил заместитель председателя Правительства Красноярского края Сергей Верещагин.



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По словам вице-премьера, в форуме приняли участие представители федеральных органов власти, главы регионов, представители крупного бизнеса, общественных, научных и экспертных организаций. На КЭФ были представлены 65 субъектов России, - это абсолютный рекорд последних лет, и 10 иностранных государств.

Онлайн-трансляции форума смотрели в 40 странах ближнего и дальнего зарубежья – в том числе США, ряд европейских государств, страны Азии и Латинской Америки.

Количество просмотров онлайн-трансляций мероприятий форума за три дня превысило 1,5 млн. Можно ожидать, что в ближайшие дни они вырастут до 2,5 млн, при том что мероприятия КЭФ-2022 набрали порядка 2,1 млн онлайн- просмотров.

По итогу на форум зарегистрировались более 7,1 тыс. офлайн- и онлайн- участников, включая молодежную площадку. Это почти вдвое превысило количество зарегистрированных участников накануне КЭФ, и в 3,5 раза - показатель прошлого года.

Всего в рамках молодежной, деловой и гастрономической программы форума прошло более 80 мероприятий. Были организованы выездные экспертные студии КЭФ в Москве, Астане и Пекине.

В этом году на форуме было подписано 69 соглашений на общую сумму заявленных инвестиций 565 млрд рублей – это также абсолютный рекорд за последние годы.

Сергей Верещагин, заместитель председателя Правительства Красноярского края: «В этом году форум был посвящен вызовам, которые сегодня стоят перед Сибирью и Россией в целом. Несмотря на устойчивость экономики России, нам необходимо искать новые векторы и новые пути ее развития. Также активно обсуждались мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года, утвержденной федеральным Правительством месяц назад. И можно сказать, что на КЭФ формировалась программа действий по развитию Сибири на ближайшее десятилетие».

В этом году в рамках Красноярского экономического форума был организован ряд инвестиционных форматов.

«Участникам и гостям форума представили инвестпроекты СФО, состоялись презентация инвеспотенциала Енисейской Сибири для иностранных делегаций и презентация новых технологий Красноярского края, которые вызвали большой интерес. Свои инвестиционные возможности продемонстрировала Республика Тыва. Состоялась биржа контактов, где зарубежные компании, которые прибыли на форум, и представители наших предприятий договаривались о сотрудничестве. Всё это в совокупности является хорошим подспорьем для привлечения новых инвестиций и расширению торговых связей», – прокомментировал Сергей Ладыженко, генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири.

Кроме того, была представлена новая для форума гастрономическая программа, которая имеет все шансы стать новой традицией КЭФ, учитывая большое количество позитивных оценок со стороны ее участников.

Итоги работы молодежной площадки «Поколение-2035» прокомментировал председатель Молодежного правительства Красноярского края Евгений Гаврилов. По его словам, программа молодёжного дня КЭФ была насыщенной, а работа – продуктивной. В этом году площадка была посвящена профессионалам будущего.

Молодежный день КЭФ объединил более тысячи молодых людей из 43 регионов России, включая ребят из Запорожской области – молодых предпринимателей, студентов, специалистов, общественных деятелей и активистов.

«В резолюцию молодежной площадки «Поколение-2035» войдут более 20 предложений органам власти в части развития системы наставничества, профориентации, профессиональных сообществ, молодежной политики, а также поддержки молодых предпринимателей и госслужащих», – отметил Евгений Гаврилов.

Организаторы отметили, что Красноярский край уже начинает готовиться к юбилейному КЭФ, который пройдет в 2024 году.