На Ставрополье «МКС» и СКФУ разработают первую в России технологию производство лактулозы

Молочный комбинат «Ставропольский» («МКС») и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) приступили к разработке первого в стране высокотехнологичного производства пребиотика лактулоза, сообщает пресс-служба компании. Проект направлен на импортозамещение функциональных молочных ингредиентов для медицины, детского питания и ветеринарии.

Как сообщает пресс-служба «МКС», в основу промышленной технологии войдут разработки в области глубокого фракционирования молока с выделением жировой фракции, казеина и сывороточных белков, лактозы (молочного сахара). Лактоза будет подвержена изомеризации либо переработке в лактулозу. Также в производственном процессе будет извлекаться «молочная вода» для внутренних потребностей предприятия и изготовления изотонических напитков. Использовать лактулозу будут, в том числе, на собственном производстве.

Исследования и техническая разработка будет проводиться на базе Центра биотехнологического инжиниринга, факультета Пищевой инженерии и биотехнологий, а также базовой кафедре Технологии молока и молочных продуктов СКФУ, созданной совместно с «МКС». Объем средств, вкладываемый в разработку, комбинат не уточняет.

По данным kartoteka.ru, АО «МКС» учреждено в 1992 году в Ставрополе. Основной вид деятельности предприятия — производство питьевого молока и питьевых сливок. Собственниками выступают ряд неуказанных граждан РФ (80%), гражданин Израиля (16%) Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (3%). В 2021 году выручка компании составила 3,5 млрд руб., а чистая прибыль 53,9 млн руб.

Анастасия Назарова