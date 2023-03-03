Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье «МКС» и СКФУ разработают первую в России технологию производство лактулозы

Молочный комбинат «Ставропольский» («МКС») и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) приступили к разработке первого в стране высокотехнологичного производства пребиотика лактулоза, сообщает пресс-служба компании. Проект направлен на импортозамещение функциональных молочных ингредиентов для медицины, детского питания и ветеринарии.

Как сообщает пресс-служба «МКС», в основу промышленной технологии войдут разработки в области глубокого фракционирования молока с выделением жировой фракции, казеина и сывороточных белков, лактозы (молочного сахара). Лактоза будет подвержена изомеризации либо переработке в лактулозу. Также в производственном процессе будет извлекаться «молочная вода» для внутренних потребностей предприятия и изготовления изотонических напитков. Использовать лактулозу будут, в том числе, на собственном производстве.

Исследования и техническая разработка будет проводиться на базе Центра биотехнологического инжиниринга, факультета Пищевой инженерии и биотехнологий, а также базовой кафедре Технологии молока и молочных продуктов СКФУ, созданной совместно с «МКС». Объем средств, вкладываемый в разработку, комбинат не уточняет.

По данным kartoteka.ru, АО «МКС» учреждено в 1992 году в Ставрополе. Основной вид деятельности предприятия — производство питьевого молока и питьевых сливок. Собственниками выступают ряд неуказанных граждан РФ (80%), гражданин Израиля (16%) Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (3%). В 2021 году выручка компании составила 3,5 млрд руб., а чистая прибыль 53,9 млн руб.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...