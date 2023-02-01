У экс-главы МВД Украины Арсена Авакова прошел обыск

У бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова провели обыск по делу о крушении вертолета в Броварах, при котором погиб глава МВД Денис Монастырский, сообщает «Страна.ua». Господин Аваков подтвердил эту информацию. Он уверяет, что в госбюро расследований «формально отработали версию».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Арсен Аваков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо»,— заявил экс-министр. Другие подробности обыска он не привел.

Издание пишет, что потерпевший крушение вертолет был закуплен во времена, когда МВД возглавлял Арсен Аваков. Авиакатастрофа произошла под Киевской областью 18 января, погибли 14 человек, 25 пострадали. Помимо главы МВД Украины при крушении погибли его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович.

Подробнее о крушении — в материале «Ъ» «Правительство Украины понесло небоевые потери».

Лаура Кеффер