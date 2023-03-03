На Украине приговорили к 12 годам лишения свободы российского летчика по делу об атаке на телебашню

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что украинский суд приговорил российского военного летчика к 12 годам лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны. Как сообщили в СБУ, следствие считает, что его самолет сбросил бомбы на Харьковскую телебашню в марте 2022 года, сам он катапультировался и был задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Харьковская телебашня на закате в 2017 году

Фото: Anaxibia / Wikimedia Харьковская телебашня на закате в 2017 году

Фото: Anaxibia / Wikimedia

Приговоренный к 12 годам летчик — заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа России, заявили в СБУ. «6 марта прошлого года он на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и осуществил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове»,— сообщила СБУ в Telegram. Имя летчика не называется. Сообщается, что его самолет был сбит, после катапультирования и приземления он был задержан.

«На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)»,— сообщило ведомство.

Вчера, 2 марта, по той же статье другой российский военный был приговорен к десяти годам лишения свободы. Он был командиром отделения воинской части 19612 танковой дивизии из Наро-Фоминска, сообщали в офисе генерального прокурора Украины. В марте 2022 года на блокпосту в городе Тростянец Сумской области он проверял машины и людей. В офисе прокурора утверждают, что военный отобрал у трех человек смартфоны, выбирая при этом только дорогостоящие гаджеты.

Анастасия Ларина