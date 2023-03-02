Российского военного на Украине приговорили к 10 годам колонии

Суд на Украине приговорил к десяти годам лишения свободы российского военнослужащего. Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщается в пресс-релизе офиса генерального прокурора Украины.

Из сообщения следует, что осужденный — командир отделения воинской части 19612 танковой дивизии Наро-Фоминска (его имя не называется). В марте 2022 года на блокпосту в городе Тростянец Сумской области осужденный проверял транспортные средства и людей, передвигающихся по городу.

«Установлено, что осужденный отобрал у трех человек смартфоны и наличные деньги. При этом командир отделения забирал только дорогостоящие гаджеты»,— говорится в пресс-релизе офиса генерального прокурора Украины.

Расследованием дела занималась полиция Ахтырского района Сумской области. 18 июля 2022 года на сайте полиции говорилось, что российского военного подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 438 УК РФ («Нарушение законов и обычаев войны»), максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы.

Город Тростянец находился под контролем российских войск с 24 февраля по 6 апреля 2022 года.

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