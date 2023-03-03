Руководителя СУ СКР по Пермскому краю ждет служебная проверка

СК РФ проведет служебную проверку деятельности руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина. Об этом стало известно в ходе итоговой коллегии ведомства за 2022 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ Фото: СК РФ

Как сообщает пресс-служба СКР, на коллегии были заслушаны доклады руководителей следственных управлений по Калининградской, Тверской и Рязанской областям, Пермскому краю. В связи с имеющимися системными недочетами в работе этих подразделений в отношении их руководителей назначены служебные проверки.

Денис Головкин был назначен на должность руководителя СУ СКР по Пермскому краю указом президента от 3 марта 2022 года. Ранее он проходил службу в региональных подразделениях СКР, а затем возглавлял одно из главных управлений Следственного комитета РФ. До господина Головкина краевым управлением СКР руководил Сергей Сарапульцев, совершивший самоубийство в сентябре 2021 года.