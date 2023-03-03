Песков: основная часть совещания Путина с Советом безопасности пройдет в закрытом режиме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-кола сообщил, что совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности сегодня, 3 марта, традиционно пройдет в закрытом режиме. Господин Песков затруднился ответить, будет ли открытой вступительная часть совещания.

«Я не могу сказать. Вы знаете, что иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме»,— ответил представитель Кремля на вопрос о том, будет ли открытой часть совещания.

Накануне, 2 марта, в села Брянской области проникли диверсанты с территории Украины. Вслед за этим в СМИ появилась информация, что Владимир Путин в тот же день проведет экстренное заседание Совбеза. Об этом также говорил депутат от «Единой России» Андрей Гурулев. Дмитрий Песков эту информацию опроверг.