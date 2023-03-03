Экс-начальницу управления минюста в Удмуртии Ольгу Филиппову осудили за мошенничество на 3 млн рублей

В столице Удмуртии суд признал виновной в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиям экс-начальника управления министерства юстиции России по республике Ольгу Филиппову. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Ижевска.

Установлено, что женщина, занимая должность руководителя территориального органа минюста России, систематически похищала средства за счет получения завышенной премии бухгалтера, а также выплат водителям, которые не работали и передали зарплатную карту в распоряжение злоумышленницы.

Общая сумма причиненного ущерба составила больше 3 млн руб.

Кроме того, женщина использовала принадлежащее управлению имущество общей стоимостью более 1 млн руб., что «повлекло их существенное нарушение».

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок на 2,5 лет. При вынесении приговора учитывались смягчающие обстоятельства, в том числе наличие на иждивении двух несовершеннолетних племянниц, а также направленные на возмещение ущерба действия.

Напомним, Ольга Филиппова руководила управлением минюста по Удмуртии с 2017 года. В 2020 году она была избрана председателем государственного контрольного комитета Удмуртии, однако позднее покинула эту должность по собственному желанию.

Подробности читайте в материале «Контрольный комитет не удержал в должности».