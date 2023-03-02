В Ленобласти по подозрению в злоупотреблениями полномочиями задержали депутата ЗакСа Федичева

Следственный комитет Ленобласти задержал депутата регионального ЗакСа и бывшего гендиректора АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» Даниила Федичева. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщили 2 марта в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор Дирекции комплексного развития территорий Ленобласти Даниил Федичев.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бывший директор Дирекции комплексного развития территорий Ленобласти Даниил Федичев.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следователям удалось выявить схему в ходе расследования уголовных дел о преступлениях в сфере долевого строительства. Сотрудники ведомства после анализа показаний допрошенных вышли на бывшего гендиректора АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области», который оказался депутатом ЗакСа 47 региона.

Как утверждает следствие, обвиняемый передал управление дочернего акционерного общества своему близкому родственнику, скрыв от наблюдательного совета Дирекции информацию о заключенных и планируемых к подписанию договорах на сумму около 445,9 млн руб. По данным 47news, речь идет о компании РАГПС, которая была учреждена самим ДКРТ в 2017 году и стала генеральным подрядчиком материнской компании по различным социальным проектам. Между ними Даниил Федичев и скрыл сведения о заключенных и планируемых контрактах. Учитывая то, что при продаже фирмы оценщики не могли полноценно оценить стоимость реализуемых долей, компания была продана всего за 250 тыс. руб.

Затем, как следует из версии Следкома, при помощи подконтрольных номинальных руководителей Даниил Федичев и получил возможность единоличного управления юрлицом, то есть РАГПС. Тем, что подозреваемый скрыл от наблюдательного совета контрактные обязательства, он причинил существенные убытки в виде неполучения нераспределенной прибыли дочернего юрлица на сумму как минимум 22 млн руб. Эти средства должны были потратить на уставные цели ДКРТ: строительство больниц, школ и иных объектов социнфраструктуры Ленинградской области.

Следователи и сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по региону провели обыски и изъяли интересующую их документацию в комитете по строительству Ленобласти, офисах юрлиц и по месту проживания господина Федичева, а также представителей коммерческих организаций. Сотрудниками органов были изъяты документы.

Подозреваемый в настоящее время задержан и допрашивается по обстоятельства преступления, предусмотренного статьей о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В ближайшее время ему предъявят обвинение.

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