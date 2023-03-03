Прокуратура выявила более 300 нарушений, связанных с уборкой снега и наледи в Уфе

В Уфе с начала года органами прокуратуры выявлено более 300 нарушений законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья людей при содержании дорог и придомовых территорий от снега и наледи. Всего было внесено 163 представления, возбуждено 20 административных дел и одно уголовное, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Коммунальные службы в Уфе не принимают достаточных мер для качественной уборки улиц и дворов от снега и наледи, заключили надзорные органы, что «приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий, образованию снежных завалов, затрудненному движению автотранспорта и перемещению пешеходов».

Прокурором Советского района Уфы в адрес руководителя районной «Службы по благоустройству» Ахияра Бурганов внесено представление и возбуждено дело об административном нарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ).

В Калининском районе по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) из-за ненадлежащей очистки моста через железнодорожные пути в районе Индустриального шоссе, что повлекло падение и смерть 59-летнего мужчины.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура внесла в адрес сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева, который ранее раскритиковал подчиненных за некачественную уборку снега, представление о незамедлительном устранении указанных нарушений.

Карина Мамаева

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