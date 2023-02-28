Чиновникам поручили брать лопаты в руки

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев вчера на оперативном совещании раскритиковал чиновников за некачественную уборку снега в выходные и праздничные дни. Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства города Рустем Хамитов доложил руководству, что коммунальные службы работали в усиленном режиме, но его слова опроверг директор Центра общественной безопасности Уфы Александр Овчинников. По словам господина Овчинникова, проведя проверку, ведомство обнаружило заваленные снегом тротуары и опасные наледи на крышах. Ратмир Мавлиев поручил чиновникам «самим брать лопаты в руки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев (шестой слева) раскритиковал подчиненных за качество уборки улиц города

Фото: Пресс-служба Администрации Уфы Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев (шестой слева) раскритиковал подчиненных за качество уборки улиц города

Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства города Рустем Хамитов, выступая вчера с докладом на оперативном совещании в мэрии города, отчитался, что с 23 по 26 февраля коммунальные службы города «работали в усиленном режиме» и привлекали технику сторонних организаций для «оперативной уборки снежной массы». Ежедневно улицы города очищали по 500 единиц коммунальной техники и 550 дорожных рабочих. Всего за прошедшую неделю было вывезено 43,1 тыс. т снега.

27 февраля выпало 14 см осадков, отметил господин Хамитов. Тогда за сутки было вывезено 18,4 тыс. куб. м снега, а коммунальные службы перешли к третьему режиму работы и дополнительно привлекли еще 81 единицу техники. Всего в одну смену было задействовано более 350 единиц техники и 700 человек. За сутки удалось очистить 73% тротуаров, доложил чиновник.

Ложку дегтя в доклад господина Хамитова внес директор Центра общественной безопасности Уфы Александр Овчинников. По его словам, контрольная проверка ведомства выявила, что «состояние дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров и дворовых территорий не отвечает предъявленным требованиям»: снег складируют на перекрестках и в зоне пешеходных переходов, а на крышах домов имеется опасная наледь. «Особое беспокойство», отметил он, вызывает состояние тротуаров. «Зачастую складывается впечатление, что в городе Уфе тротуары отсутствуют»,— заявил докладчик. По его данным, в начале года ежедневно вывозили более 20 тыс. куб. м снега, а в праздничные дни февраля около 15 тыс. куб. м. «Должных и своевременных мер по устранению недостатков не принимается»,— констатировал Александр Овчинников.

По словам Ратмира Мавлиева, за неделю до праздников он поручил «очень оперативно» заключить договоры на аренду снегоуборочной техники, но по факту на дорогах Уфы ее оказалось на 20% меньше, чем в январе. «Если у вас не хватает времени, вы сами лопату берите в руки и выходите, организовывайте эту работу,— сказал Ратмир Мавлиев, добавив,— там, где люди не хотят работать, я никого заставлять не собираюсь». «Либо работаем, либо шинельки собираем и идем заниматься чем-то другим»,— подчеркнул сити-менеджер.

За прошедшую неделю на 38% (634 обращения) увеличилось количество жалоб на состояние дорог в Башкирии, из которых 350 касались уборки снега. При этом 231 жалоба поступила от жителей Уфы, сообщила в минувший понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковкая. Еще 209 жалоб касались уборки снега во дворах и на тротуарах.

Депутат Госдумы Павел Качкаев, руководивший администрацией Уфы с 2003 по 2011 год, сообщил «Ъ-Уфа», что сейчас на улицах города работает гораздо больше техники чем, например, три года назад. «Но если за сутки выпадает две-три нормы снега, то за 12 часов его не убрать. Но критика вполне нормальная. Не знаю, как коммунальные службы работают сейчас, но в такое время мы переходили на две смены по 12 часов. Сегодня во дворах препятствие создает огромное количество машин, которое с каждым годом увеличивается, а вручную убрать весь снег нереально»,— прокомментировал господин Качкаев.

Юрист Айдар Муллануров, в 2017 году успешно судившийся с мэрией Уфы по поводу уборки городских улиц от снега, считает, что его кейс наиболее эффективен для решения «снежной» проблемы. «Тот судебный процесс показал, что подобные судебные разбирательства позволяют эффективно выяснять, как работают органы власти, отдельные чиновники. Для меня это было наглядным подтверждением, что судебная форма защиты прав — самое логичное, что можно предпринять. Сейчас возможности судебной защиты в России сужены и сегодня, возможно, такой иск бы не удовлетворили, но инициировать подобные разбирательства все равно нужно, чтобы сформировать запрос на правосудие. Суды, пусть и не всегда, но позволяют добиваться восстановления справедливости»,— считает господин Муллануров.

Карина Мамаева