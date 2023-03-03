«Петон» выиграл судебный спор о защите деловой репутации

Научно исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон» выиграл очередной спор о признании распространенных сведений не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию.

Как следует из решения арбитражного суда Башкирии, на девяти сайтах была размещена информация, которую «Петон» посчитал порочащей репутацию компании и ее сотрудников. В спорных материалах, в частности, утверждалось, что у «Петона» была так называемая «крыша» со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Удовлетворяя иск, суд, в том числе, пришел к выводу, что спорные публикации «предъявлены в форме утверждения о фактах, модальность высказывания объективная; показатели мнения и/или предположения отсутствуют».

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», «Петон» судился с некоммерческим партнерством содействия корпоративным медиа и издательским домом «Медиабизнес». В 2017 году на портале corpmedia.ru была перепечатана публикация о холдинге с портала издания «Московский комсомолец», в которой обсуждалась деятельность «Петона» в области импортозамещения. Тогда суд обязал ответчика полностью удалить спорную публикацию.

«НИПИ НГ „Петон“» входит в холдинг «Петон», согласно «СПАРК-Интерфакс», принадлежит физлицам: на 51% — Игорю Мнушкину, на 49% — Олегу Полякову. Компания специализируется на разработке и внедрении технологий строительства, модернизации и реконструкции газо- и нефтеперерабатывающих заводов. Выручка в 2021 году составила 11,7 млрд руб., чистая прибыль — 304,4 млн руб.

Олег Вахитов

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