Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

УФАС разрешило подписать контракт на ремонт ГТС Нижнеуфалейского водохранилища

Управление ФАС России по Челябинской области признало необоснованной жалобу на аукцион по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Нижнеуфалейского водохранилища. Администрация Верхнего Уфалея может продолжить конкурсную процедуру и подписать контракт с победителем торгов – ООО «Астра-групп» (Первоуральск, Свердловская область), сообщает антимонопольное ведомство.

«Доводы о нарушении законодательства о контрактной системе, изложенные в поступившей от ООО „Строительные технологии“ жалобе, не подтвердились»,– сообщает Челябинское УФАС.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», торги на капитальный ремонт ГТС водохранилища, расположенного на реке Уфалейка в поселке Нижний Уфалей, объявили 9 февраля. Начальная цена контракта составила 124,38 млн руб. В аукционе участвовали три организации, но при рассмотрении вторых частей заявок две из них отклонили как не соответствующие требованиям конкурсной документации. Победителем признали «Астра-групп». Компания предложила выполнить работу за 123,1 млн руб. Проигравший участник – ООО «Строительные технологии» (Тюменская область) направил жалобу в УФАС, настаивая, что его заявку отклонили незаконно. На время рассмотрения заявления антимонопольное ведомство приостановило торги в части подписания контракта.

Победитель аукциона должен выполнить капитальный ремонт ГТС до 1 ноября 2024 года.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...