Назначен художественный руководитель в театре «СамАрт»

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина представила коллективу театра «СамАрт» нового художественного руководителя — режиссера Дениса Хусниярова.

«Первая задача Дениса Нарисовича, как художественного руководителя сформировать новый репертуар под новые возможности. В этом году планируются гастроли театра в Новосибирске и Белоруссии – у наших артистов появится возможность показать себя другой аудитории, получить новый опыт — гастрольная деятельность наших ведущих театральных коллективов станет приоритетом», — отметила Ирина Калягина.

Денис Хуснияров

Фото: samart.ru

По словам Дениса Хусниярова, его цель — «сохранить то хорошее, что было прежде, и начать создавать новый, не менее амбициозный театр».

Денис Хуснияров родился в 1980 году в Перми. В 2009 г. окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (мастерская С. Я. Спивака, специальность — режиссер драматического театра). Дипломный спектакль («Жестокие игры» по пьесе А. Арбузова) поставил на сцене Молодежного театра на Фонтанке. Работал главным режиссером театра «Мастеровые» (г. Набережные Челны), режиссером-постановщиком, главным режиссером Камерной сцены Драматического театра на Васильевском (г. Санкт-Петербург). Спектакли Дениса Хусниярова – обладатели премий и наград «Золотой софит», «Прорыв» (г. Санкт-Петербург), «Уроки режиссуры» (г. Москва), участники и номинанты фестивалей «Золотая Маска», «Волга театральная», Северного театрального фестиваля.

Ирина Калягина возглавила областной минкульт в феврале этого года. Госпожа Калягина работает в министерстве почти 20 лет — в последние годы она занимала пост замминистра. Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Зама повысили до министра».

Сабрина Самедова