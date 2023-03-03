«Известия»: НСПК планирует запустить оплату картами «Мир» по QR-коду

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует запустить оплату с помощью QR-кодов для карт платежной системы «Мир». Продавцы смогут считывать QR-коды в приложении банка для списывания средств с карты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на технический бюллетень НСПК.

В НСПК также разработали систему защиты нового способа оплаты. Транзакции должны содержать не данные карты, а ссылку на них, следует из бюллетеня. Требования вступят в силу с 25 апреля 2023 года.

Как пишут «Известия», оплата по QR-коду для карт «Мир» стала доступна для внедрения осенью 2022 года. При этом подготовительные работы для работы этого способа еще не окончены. Некоторые банки планируют разрешить оплату по QR-коду для своих клиентов в 2023 году.

В декабре 2022 года «Ъ» писал, что НСПК обязала российские банки обеспечить оплату по QR-коду для карт «Мир» до конца апреля 2023-го. По оценкам экспертам, из-за этого может потребоваться замена около половины всех POS-терминалов в торговых точках, которых сегодня насчитывается около 4 млн.

Подробнее — в публикации «Ъ» «"Мир" кодируется».

Олеся Павленко