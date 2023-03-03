Уральский полпред вручил Звезду Героя России семье военного, погибшего в ходе СВО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев вручил Звезду Героя России родственникам 31-летнего капитана Ивана Марина, погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. Указ о награждении уральского военного подписал президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Андреева Фото: Татьяна Андреева

Иван Марин родился в 1991 году в городе Свердловске. В 2013 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. За время службы прошел все офицерские должности до старшего офицера отдела подготовки войск общевойсковой армии.

На СВО уралец командовал реактивным артиллерийским дивизионом, который выполнял боевые задачи по сопровождению наступления отдельного мотострелкового полка. В результате обстрела со стороны ВСУ Иван Марин получил тяжелое ранение, однако продолжил руководить боем, в том числе вел систему залпового огня «Град» и выстрелом прямой наводкой уничтожил наступающий танк. Это позволило отвести вверенные технику дивизиона и личный состав на безопасное расстояние.

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