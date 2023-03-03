«Мы прогнозируем пиковые дни продаж»

В День защитника Отечества москвичи и петербуржцы активно ходили в торговые центры. Как выяснил “Ъ”, посещаемость моллов в двух столицах выросла на 5-15%, и динамика может сохраниться в преддверии 8 Марта. Аналитики отмечают, что эти показатели близки к докризисным, а годом ранее приток посещаемости был менее выраженным из-за начала военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у бизнеса, как праздничные выходные повлияли на трафик и продажи? И каковы ожидания от Международного женского дня?

Вице-президент Inventive Retail Group, управляющей сетью магазинов «Мир кубиков» Мария Голенкова: «Мы увидели прирост и продаж, и трафика. В среднем примерно на уровне +40% к предыдущей неделе. Мы примерно так и планировали. Что этому способствовало? К нам наконец пришли новинки этого года. Но с точки зрения общего рынка я бы отметила, безусловно, четыре выходных дня, которых не было в прошлом году, и возможность для родителей с детьми отдохнуть в торговых центрах». Операционный директор универмага Trend Island Николай Константинов: «У нас на 20-30% увеличился товарооборот по сравнению с прошлым годом. Ведется распродажа, скажем так, предлагаем по сниженным ценам товар сезона осень-зима. Потихоньку завозится весенняя коллекция. И вот у людей уже весеннее настроение». Руководитель категории «Сад» сети гипермаркетов «OBI Россия» Максим Суравегин: «23 февраля мы видели небольшой увеличенный трафик, на 20-30%. Но сейчас, в преддверии 8 Марта, мы наблюдаем рост трафика в три раза и прогнозируем в ближайшее время пиковые дни продаж. Международный женский день — достаточно консервативный праздник, потому что подарки выбирают мужчины. И это стандартный набор, как правило, букет тюльпанов, дальше идут орхидеи. Показатели приблизились к трафику 2021 года». Пиар-менеджер сети «Читай-город» Полина Маннанова: «Традиционно растет трафик в феврале, особенно в торговых центрах, поскольку мы являемся тем местом, где гарантированно можно купить универсальный подарок для кого угодно. Также в этом году мы запустили партизанский маркетинг, развесив по Москве плакаты с фразой "Если не хватает слов сказать, подари книгу". Мы нигде не указывали брендинг, но это завирусилось. Праздники 14-го и 23 февраля уже позади. Но, конечно, мы ожидаем, что к 8 Марта покупатели, проходя по торговым центрам, вспомнят об этих плакатах».

В феврале-марте 2022 года поведение потребителей часто определялось нерыночными факторами. Рост цен и негативный информационный фон из-за начала военных действий на Украине сначала привели к краткосрочному ажиотажу, а затем к резкому спаду активности, подчеркивают собеседники “Ъ”. Однако и в этом году вне праздничных сезонов на увеличение трафика рассчитывать не стоит, учитывая общее снижение покупательской способности.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская