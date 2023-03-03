В Петербурге перестали выявлять случаи свиного и гонконгского гриппа

В Санкт-Петербурге не выявлено ни одного случая заболевания свиным или гонконгским гриппом (штаммы A/Н1N1/09 и А/Н3N2) на протяжении двух недель, сообщило городское управление Роспотребнадзора в пятницу, 3 марта.

«По результатам вирусологического мониторинга среди негриппозных респираторных вирусов продолжилась активная циркуляция риновирусов, РС-вируса, сезонных коронавирусов. Из вирусов гриппа было выделение вируса гриппа В, вторую неделю мониторинговых группах населения не обнаружены вирусы гриппа А»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В целом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге пошли на спад к концу февраля, снижение составило 38,5% и на 52,1% соответственно ниже недельного эпидемического порога. К началу третьей декады февраля при этом в городе болело всеми видами респираторных заболеваний почти 30 тыс. жителей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге нестабильной.

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