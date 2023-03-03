В Тверской области усилили меры безопасности после диверсии под Брянском

Власти Тверской области распорядились усилить меры безопасности в регионе, сообщил глава региона Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24 Тверь». Меры связаны со вчерашней диверсией в Брянской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Руденя

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Руденя

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В Тверской области было оперативно проведено совещание, даны указания по усилению мер безопасности, особенно на социальных объектах... Надо не расслабляться, потому что в условиях СВО мы имеем дело с нацистами. Это видно по характеру нападения в Брянске, где стреляли по детскому автобусу»,— указал господин Руденя.

Накануне, 2 марта, власти Брянской области сообщили, что на территорию региона со стороны Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновений в селе Любечане погибли два человека. Власти Украины отрицают свою причастность к этим событиям.

Григорий Лейба