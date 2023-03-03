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Строить аэровокзальный комплекс в Удмуртии будет компания «ГлавСпецСтрой»

Строительством нового аэровокзального комплекса в Удмуртии займется компания «ГлавСпецСтрой». Предприятие единственное оставило заявку в ходе процедуры государственной закупки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Контракт планируют заключить до 10 марта.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что «ГлавСпецСтрой» специализируется на строительстве жилых и нежилых объектов. Ранее компания занималась завершением строительства 50-метрового бассейна в Ижевске.


«В сентябре 2022 года был проведен предквалификационный отбор кандидатов на право заключение договора генерального подрядчика строительства. Мы скрупулезно оценивали всех претендентов и выбрали компанию, которая соответствует всем заявленным требованиям, имеет необходимый опыт в возведении крупных инфраструктурных проектов, оснащение и компетенции»,— рассказал генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников.

Площадь здания аэропорта составит более 10 тыс. кв. м. В терминале предусмотрены операционный зал, залы длительного ожидания, ожидания вылета, выдачи багажа и здравпункт, а также зона регистрации и общественного питания. Все лестницы для пассажиров дублируются эскалаторами и лифтами. Концептуальными решениями предполагается безбарьерная среда, а также устройство мест ожидания, оборудованных специализированной мебелью для отдыха маломобильных граждан.

Планируется, что основной объем строительных работ подрядная организация выполнит в текущем году. Ввод объекта запланирован на 2024 год.

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