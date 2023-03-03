Власти Екатеринбурга заявили о неизбежности повышения стоимости проезда в общественном транспорте

Дальнейшее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга «неизбежно», заявил начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин. Он пояснил, что на фоне роста инфляции повышаются как затраты перевозчиков, так и необходимость индексировать зарплаты работникам транспортной сферы. В следующем году цены могут вырасти еще на 1 руб.

«50 руб. стоимость поездки — это тот объем средств, который необходим предприятиям на решение различных вопросов, в том числе покрытие зарплат водителям, обновление подвижного состава. В следующем году, возможно, придется говорить о повышении на еще 1 руб., но серьезных скачков пока не ожидается в том числе для того, чтобы не взывать негативные эмоции»,– отметил господин Прядеин.

В конце февраля стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга выросла до 33 руб. Власти объясняют повышение стоимости экономической целесообразностью, отмечая, что перевозчики и вовсе просили о повышении тарифов до 37-40 руб. в наземном транспорте, и до 39 руб. – в метро.

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