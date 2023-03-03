Бесплатные билеты в петербургский Эрмитаж к 8 марта закончились менее чем за сутки с начала продаж

Все бесплатные электронные билеты в Государственный Эрмитаж, приуроченные к Международному женскому дню, петербуржцы оформили менее чем за сутки. В день праздника в музей можно будет попасть свободно только получив бумажный билет в кассе.

Как следует из данных на официальном сайте Эрмитажа, все бесплатные билеты закончились к утру 3 марта. Их оформление было открыто накануне.

Эрмитаж сделал бесплатным вход в Главный музейный комплекс и Главный штаб к 8 марта для всех категорий индивидуальных посетителей. Аналогичную акцию объявил государственный музей-заповедник «Царское Село», но билеты туда смогут оформить только женщины и только в экспозицию в Ратной палате.

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