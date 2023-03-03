Детской поликлинике, судившейся со свердловским властям из-за ПЦР-тестов на COVID-19, не вернули деньги

«Первой детской поликлинике» (Академический район Екатеринбурга), которая выиграла иск к минздраву и минфину Свердловской области, так и не вернули деньги. Об этом в своем докладе заявила свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх. Напомним, дело касалось возмещения более 1,7 млн руб. за ПЦР-тестирование детей на коронавирус.

«Затраты, понесенные частной медицинской организацией при исполнении возложенной публичной функции в условиях борьбы с пандемией, пока так и не возмещены по прошествии более 2-х лет. Полагаю, что это пример недопустимой организации взаимодействия органов публичной власти и бизнеса в чрезвычайных обстоятельствах, когда необходимо действовать эффективно – равно быстро, порой не дожидаясь формальностей. Эта история не укрепляет доверие и создает репутационные риски», — говорится в докладе госпожи Артюх.

В документе отмечается, что бизнес-омбудсмен направила обращение губернатору Свердловской области о скорейшем исполнении принятого судебного решения без дальнейшего его обжалования.

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