Детская поликлиника в Академическом выиграла иск к минздраву и минфину Свердловской области

Арбитражный суд Свердловской области решил полностью удовлетворить иск ООО «Первая детская поликлиника» (Академический район Екатеринбурга) к минздраву и минфину Свердловской области. Дело касалось возмещения 1,716 млн руб. за ПЦР-тестирование детей на коронавирус. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

ООО «Первая детская поликлиника» в мае обратилось к свердловским властям за возмещением затрат на ПЦР-тесты на коронавирус, которые проводились детям в 2021 — начале 2022 годов. По словам главврача поликлиники Люции Закировой, на эти цели учреждение направило 1,716 млн руб. собственных средств. По словам госпожи Закировой, региональный минфин в возмещении убытков отказал, обосновав это «новыми экономическими условиями».

В августе ООО «Первая детская поликлиника» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось. Полный текст принятого 13 декабря решения арбитражного суда в настоящий момент не опубликован.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте