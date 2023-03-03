Компанию, выполнявшую капремонт котельной в Бердяуше, оштрафовали за взятку

В Сатке суд на 500 тыс. руб. оштрафовал компанию, которая исполняла контракты по капитальному ремонту центральной котельной в поселке Бердяуш. ООО «Русская приборостроительная корпорация “Системы управления”» признана виновной в передаче незаконного вознаграждения от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что представитель «РПК “Системы управления”» в декабре 2020 г. передал взятку в 50 тыс. рублей главе Бердяушского городского поселения Надежде Салионовой за помощь в получении контракта на капитальный ремонт центральной котельной в Бердяуше. Саму экс-чиновницу ранее приговорили к шести годам условно и штрафу в 1,3 млн руб.

Также «РПК “Системы управления”», по данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, фигурирует в деле осужденного за получение взятки бывшего замглавы минстроя Челябинской области Ивана Белавкина. Как установил суд, первый замминистра с декабря 2020-го по март 2021 года получил вознаграждение от компании, потому что помог в выделении Саткинскому району областной субсидии по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области». Часть субсидии в сумме 39 млн пошла на оплату муниципальных контрактов, в том числе на ремонт котельной в Бердяуше.