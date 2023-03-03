Захарова отрицает обсуждение дела Уилана в разговоре Блинкена с Лавровым

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на министерской встрече G20 не упоминал о деле осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. По словам Марии Захаровой, распространенная Госдепартаментом информация о том, что дело Уилана обсуждалось,— «это ложь».

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан оперативниками ФСБ в декабре 2018 года в номере гостиницы «Метрополь» в Москве после передачи ему флешки с секретными данными. Накопитель, по данным «Ъ», передал американцу его давний знакомый майор ФСБ Илья Яценко. В 2020 году Мосгорсуд признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения.

«Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США,— это ложь. Невероятное поведение американской администрации»,— написала представитель МИДа.

Короткий разговор Энтони Блинкена и Сергея Лаврова состоялся вчера, 2 марта, на полях саммита глав МИДов стран G20 в Индии. Позднее господин Блинкен заявил, что призвал РФ в лице Сергея Лаврова «закончить войну», «включиться в содержательную дипломатию», выпустить из российской тюрьмы гражданина США Пола Уилана и вернуться к исполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях.

По словам Марии Захаровой, глава МИД России «в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена». Она также заявила, что разговор состоялся по инициативе господина Блинкена. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс позднее сказал, что США не будут извиняться за беседу американского дипломата с российским коллегой.

Подробнее о том, как прошла встреча глав МИДов в Дели, — в материале «Куда единство Дели».

Эрдни Кагалтынов