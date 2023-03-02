Лавров и Блинкен увиделись впервые с саммита G20 в ноябре

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили пленарное заседание министров иностранных дел стран G20 в Индии. Как сообщает «РИА Новости», на встрече господин Лавров сидел между главами МИД Мексики и Саудовской Аравии, а господин Блинкен — с другого края этого же стола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров (на переднем плане) и госсекретарь США Энтони Блинкен (на заднем плане в центре) на встрече министров иностранных дел стран G20 в Индии

Фото: Reuters Глава МИД России Сергей Лавров (на переднем плане) и госсекретарь США Энтони Блинкен (на заднем плане в центре) на встрече министров иностранных дел стран G20 в Индии

Фото: Reuters

После начала военной операции России на Украине Сергей Лавров и Энтони Блинкен не проводили личных переговоров, однако не раз встречались на международных мероприятиях. В последний раз дипломаты виделись на саммите глав стран G20 на Бали в ноябре 2022 года. Тогда они не проводили каких-либо переговоров. Накануне саммита глав МИДов Энтони Блинкен сообщал, что не планирует встречаться с Сергеем Лавровым. В МИД России также заявляли об отсутствии таких планов.

О поездке Сергея Лаврова в Индию — в материале «Ъ» «Сергей Лавров шагнул в "индийские поля"».

Олеся Павленко