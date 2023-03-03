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обновлено 09:36

Жительница Удмуртии выиграла суд против «Вайлдберриз» за нарушение сроков возврата средств

В столице Удмуртии местная жительница обратилась в суд с иском в отношении ООО «Вайлдберриз» из-за нарушенных сроков возврата платы за товар. Как сообщает пресс-служба Индустриального районного суда города, девушка заказала на маркетплейсе платье-футболку, стоимость которой составила 1 196 руб., однако товар не устроил ее по фасону. Сотрудник магазин сообщил, что деньги будут возвращены в полном объеме безналичным переводом на ту же банковскую карту, с которой была произведена оплата товара.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Однако в срок, когда магазин должен был вернуть деньги, средства не поступили. В последующем компании была направлена претензия, которая осталась без удовлетворения.


Тогда ижевчанка обратилась в суд с исковыми требованиями о взыскании с ответчика платы за товар, компенсации расходов на представителя и морального вреда за нарушение сроков возврата. В результате Индустриальный районный суд Ижевска вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований.

В частности, с ООО «Вайлдберриз» в пользу ижевчанки взыскали компенсацию морального вреда в размере 700 руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 50% от суммы (350 руб.), а также расходы на оплату услуг представителя в размере 18 тыс. руб. Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, ранее в Ижевске прошли рассмотрения гражданских дел в отношении ООО «ТЕСЛА КЛУБ» за невыполнение обязательств на доставку в Россию электрокара, а также ООО «Эппл Рус» за блокировку сервиса бесконтактных платежей Apple Pay.

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