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Коммерсантъ FM
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Боррель высказался против исключения России из G20

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что исключение России из «большой двадцатки» (G20) противоречило бы принципу многосторонних отношений. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале ORF.

«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет?» — сказал господин Боррель журналистам в Нью-Дели.

После начала российской военной операции Украина не раз заявляла, что Россию необходимо исключить из G20. 6 декабря Сенат Конгресса США утвердил оборонный бюджет страны на 2023 год. В пояснительных материалах к нему отмечается, что Вашингтон собирается добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе из G20. В Кремле документ назвали конфронтационным и заявили, что такие действия могут дестабилизировать обстановку на европейском континенте. Китай возражает против исключения России из G20.

Олеся Павленко

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