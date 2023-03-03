Уголовное дело возбудили после пожара в офисном здании в Петербурге, где погиб человек

После пожара в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где погиб один человек, возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщается на сайте городского СКР. В ведомстве уточнили, что еще два человека госпитализированы из-за отравления угарным газом.

Пожар случился вчера, 2 марта, в Кировском районе на третьем этаже четырехэтажного здания, где расположен склад текстильной продукции. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Сегодня, 3 марта, в 00:23 пожар был потушен, сообщается на сайте МЧС. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Лаура Кеффер