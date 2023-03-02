При пожаре в офисном здании Кировского района Петербурга погиб человек

В Кировском районе Санкт-Петербурга загорелось торгово-офисное здание. Огонь охватил площадь 300 кв. м. на третьем этаже, где расположен склад текстильной продукции. В ходе спасательных работ обнаружен один погибший, еще двое пострадали, сообщила сегодня, 2 марта, пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Четырехэтажное здание расположено по адресу: Промышленная улица, дом 5. Внутри находятся офисы 50 компаний.

Сообщение о возгорании поступило в 18:05, в 19:00 спасатели присвоили ему ранг №2. Такую категорию пожар получает в случае дефицита воды, возможностей, машин или оборудования для ликвидации огня.

В настоящее время на месте возгорания работают 16 единиц техники и 58 человек личного состава МЧС. Из здания эвакуировали около 100 человек.

Александр Просяник, Санкт-Петербург