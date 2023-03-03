Чемпионат Единой лиги ВТБ. Второй этап

Группа A. «Зенит»—«Пари Нижний Новгород» 83:67. ЦСКА—УНИКС 91:77.
Турнирная таблица
Группа A
И В П % побед
1. ЦСКА 28 26 2 93
2. УНИКС 28 23 5 82
3. «Зенит» 28 20 8 71
4. «Пари Нижний Новгород» 27 15 12 56
5. «Локомотив-Кубань» 27 15 12 56
6. МБА 26 13 13 50
Группа Б
1. «Автодор» 26 11 15 42
2. «Парма-Пари» 26 11 15 42
3. «Самара» 27 11 16 41
4. «Енисей» 27 10 17 37
5. «Астана» 25 5 20 20
6. «Минск» 27 1 26 4
Очки, набранные командами на первом этапе, учитываются. По итогам второго этапа все шесть команд группы A и две лучшие команды группы Б выходят в 1/4 финала.