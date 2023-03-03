Чемпионат Единой лиги ВТБ. Второй этап

Группа A. «Зенит»—«Пари Нижний Новгород» 83:67. ЦСКА—УНИКС 91:77.

Турнирная таблица

Группа A

И В П % побед

1. ЦСКА 28 26 2 93

2. УНИКС 28 23 5 82

3. «Зенит» 28 20 8 71

4. «Пари Нижний Новгород» 27 15 12 56

5. «Локомотив-Кубань» 27 15 12 56

6. МБА 26 13 13 50

Группа Б

1. «Автодор» 26 11 15 42

2. «Парма-Пари» 26 11 15 42

3. «Самара» 27 11 16 41

4. «Енисей» 27 10 17 37

5. «Астана» 25 5 20 20

6. «Минск» 27 1 26 4

Очки, набранные командами на первом этапе, учитываются. По итогам второго этапа все шесть команд группы A и две лучшие команды группы Б выходят в 1/4 финала.