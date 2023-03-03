Совсем ручной автомобиль

Подопечной Русфонда Варе Иштряковой через месяц будет 17. Это значит, что она сможет начать осуществление своей мечты. Варя — инвалид-колясочник, у нее не работают ноги. Чтобы стать самостоятельной и вести полноценную жизнь, девушка хочет ездить на машине. С 17 лет Варя сможет учиться на курсах вождения, сдаст экзамены, а в 18 получит права. Машина для нее должна быть специальной. Корреспондент Русфонда выяснил, откуда такие автомобили берутся и как ими управлять.

Мировые автопроизводители редко сами выпускают машины с ручным управлением. Поэтому стандартный путь — поставить его на обычный автомобиль. Ведь, по сути, ручное управление — это просто рычаги или ручки, механически связанные с педалями, ничего сверхсложного. Педали остаются на месте — хорошая новость для Вари, на ее машине смогут ездить и обычные водители.

Российское производство ручного управления довольно мелкое и полукустарное. Я познакомился с несколькими игроками на этом рынке. Евгений Бециву из подмосковной Балашихи — большой любитель всяческой техники. Его бизнес начался с того, что он увидел машину со шведским ручным управлением Carospeed и решил сделать что-то похожее — не настолько совершенное, но более дешевое. Стандартных мест для ручного управления два — на рулевой колонке и на полу. Первый вариант Евгений отверг:

— Колонка обшита мягкой пластмассой, целые поколения техников работали над безопасностью. А вы берете и прикрепляете к ней металлические детали — что будет с ногами при аварии?

Рычаг он установил, как и шведы, на полу. Продажи его компании «Ручное управление» доходили до 50 комплектов в месяц — для такого небольшого рынка солидная цифра.

Как это устроено? Между рулем и рычагом переключения передач — еще один рычаг. Через специальную тягу он соединен с педалями газа и тормоза. Тянешь его назад — это газ. Толкаешь вперед — тормоз. Я провел маленький тест-драйв.

Рычаг на полу — одновременно и ручник, для этого на нем специальная кнопка. Ставлю на ручник, включаю Drive, снимаю с ручника… Едем. Не страшно, не сложно — скорее забавно. Ощущаешь себя в компьютерной игре, как будто в руке у тебя мышка или джойстик. Кажется даже, что так удобнее, чем с педалями: ногой сложнее дозировать усилие. Но на повороте приятные ощущения улетучились: я бросил газ-тормоз и по привычке стал крутить руль двумя руками, а здесь так нельзя — на руле только левая. Так что нужна привычка.

Manual-Auto — видимо, самая крупная компания на этом рынке — базируется в пригороде Ставрополя. Ее создатель Александр Павленко раньше занимался обслуживанием серийных «Таврии» и «Оки» с ручным управлением. А потом разработал такую систему сам. Бециву из соображений безопасности сочетает ручное управление только с автоматом. А Павленко — и с ручной коробкой. Объяснение он дает простое: для инвалидов, у которых машина с механикой уже есть и новой не предвидится, это порой единственный вариант сохранить мобильность.

Импортного ручного управления с началом СВО в России практически не осталось. Российское стоит 10–30 тыс. руб., еще 3–7 тыс.— установка. А самое сложное — должным образом установку оформить. Для этого инвалид должен получить по крайней мере пять согласований, а цена процедуры может превысить стоимость оборудования. В результате многие инвалиды предпочитают обойтись вообще без регистрации.

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Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда