Helsingin Sanomat: финские компании в прошлом году потеряли около €4 млрд на фоне конфликта на Украине

Общие убытки компаний, торгующихся на Фондовой бирже Хельсинки, связанные с последствиями российско-украинского вооруженного конфликта, составили за 2022 год около €4 млрд, подсчитала газета Helsingin Sanomat.

По информации издания, самые большие потери (около €1,7 млрд) понесла финская энергетическая государственная компания Fortum, которая инвестировала в сотрудничество с Россией около €5 млрд, а сейчас не может продать российские активы. Fortum является единственной финской компанией, потери которой в прошлом году исчисляются миллиардами, сообщает издание.

Крупные убытки от ухода из России издание насчитало также у строительной компании YIT (€440 млн) и производителя шин Nokian Tyres (€300 млн). Тяжелые потери также понес государственный финский авиаперевозчик Finnair. По данным газеты, из-за ухода с российского рынка компания потеряла около €150 млн.

В июле Fortum активно собирала заявки возможных покупателей ее российских активов. В шорт-листе были предложения от Газпромбанка, АФК «Система» и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Продажа оказалась заморожена из-за августовского указа президента России Владимира Путина, который запретил западным инвесторам в ТЭК и энергетике выходить из российского бизнеса, кроме случаев, когда это делается по специальному разрешению.

Из каких российских компаний запрещено выходить иностранцам — в материале «Ъ».

Эрдни Кагалтынов