Фонд капремонта уточняет цифры

С марта 2023 года в едином платежном документе «Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга» по взносам на капремонт произойдут изменения, сообщила вчера пресс-служба городского Фонда капитального ремонта. В квитанции начнет отображаться полный объем пени: на всю сумму просроченной задолженности не только по взносам на капремонт, но и по другим коммунальным платежам. При оставшемся объеме общего долга горожан более 5 млрд рублей мнения экспертов об эффективности усилий ФКР разделяются, но все сходятся в необходимости увеличения информационной прозрачности работы фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые эксперты очередное нововведение Фонда капитального ремонта называют демонстрацией бессилия

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Некоторые эксперты очередное нововведение Фонда капитального ремонта называют демонстрацией бессилия

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пени по взносам на капитальный ремонт появятся в двух графах: «баланс на начало периода» и «исходящий баланс», а также в справочном блоке — в нем собственник увидит общую сумму задолженности по всем организациям в квитанции. Величина пени, которая появится в платежном документе, будет рассчитана на последний день месяца.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга (ФКР) называют нововведение продолжением информационной кампании прошлого года. «Мы часто замечаем, что, погасив основной долг, собственники позже сталкиваются с необходимостью выплатить появившиеся пени. Это вызывает раздражение и непонимание. Мера, которую фонд вводит с марта этого года, позволит горожанам сразу видеть объем штрафных санкций за непогашенную задолженность»,— уточняют в пресс-службе ФКР.

Весной прошлого года Фонд капремонта объявил амнистию по пеням за долги горожан. Смысл процедуры заключался в том, что у петербуржцев была возможность за время действия акции (с апреля до июня 2022 года) погасить всю накопленную задолженность и текущие начисления и подать заявление о списании пеней. После одобрения сумма пеней в квитанции сокращалась до нуля. Амнистия вызвала волну недовольства горожан, обнаруживших неизвестные для себя начисления.

В пресс-службе ФКР объясняют удивление горожан в отношении неожиданной задолженности недостаточной информированностью жильцов. «К сожалению, до 2021 года кампания по информированию горожан о долгах велась слабо,— признают в фонде,— поэтому собственники не замечали накопившийся долг и были уверены, что имеют чистую платежную историю. Пени без оснований фонд не начисляет». По данным фонда, за 2022 год он принял и обработал более 100 тыс. обращений, которые стали результатом комплексных мероприятий по работе с задолженностью, в том числе долговой амнистии. «По нашим наблюдениям, в большинстве случаев у горожан находились пропущенные расчетные периоды»,— объясняют в фонде.

Осенью 2022 года ФКР сообщил, что с конца октября начнет рассылать досудебные претензии горожанам, накопившим долги за капремонт. Тогда фонд проинформировал, что ждать претензию стоит собственникам, задолжавшим за эту статью расходов более 5 тыс. рублей. Таких петербуржцев к концу октября 2022 года насчитывалось более 300 тыс. Не погасившим задолженность после такого предупреждения грозили началом судебного разбирательства.

Как сказали «Ъ-СПб» в пресс-службе ФКР, свои прошлогодние мероприятия по работе с неплательщиками сам фонд оценивает положительно, за что благодарит петербуржцев: «За прошлый год мы разослали около миллиона долговых квитанций и досудебных претензий, также включили сумму задолженности в поле "к оплате" в квитанции. Это позволило остановить рост задолженности и сократить ее более чем на 1 млрд от пикового значения».

В подтверждение организация приводит цифры: задолженность на февраль 2021 года составляла 2,9 млрд рублей, в феврале 2022 года — 5,3 млрд, в мае — 6,6 млрд. На февраль текущего года размер общей задолженности горожан по взносам за капремонт достигает примерно 5 млрд рублей.

По мнению Кирилла Страхова, президента «Фонда городского самоуправления 1870», очередное нововведение больше похоже на демонстрацию бессилия. «Согласно отчету фонда за 2021 год, треть совокупной задолженности (1,7 млрд рублей) образовалась до 1 января 2020 года, то есть за пределами срока исковой давности. Перспективы взыскания просроченных долгов туманны, поэтому фонду остается только взывать к должникам и надеяться на их добрую волю»,— дает оценку он.

Резкий рывок задолженности произошел в 2021 году, когда фонд переходил с собственной биллинговой платформы на сервисы «Петроэлектросбыта», что создало немало проблем абонентам, делится наблюдениями господин Страхов. «Прежде всего фонду стоит разобраться с программным обеспечением транзакций. Например, в моем личном кабинете платеж за капремонт почему-то начисляется в двойном размере, а оплата по тарифу образует мифические пени. Едва ли это единичный случай»,— выражает мнение горожан эксперт.

Руководитель СРО «Межрегионразвитие», региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков отмечает: проблема заключается в том, что среди петербуржцев достаточно высоким остается процент убежденных неплательщиков. «Люди годами платят, но не получают ремонт в своем доме, поэтому считают взносы за капремонт (которые, кстати, по Жилищному кодексу РФ приравниваются к платежам за жилье), уходящими "в никуда"»,— поясняет господин Воронков.

Для повышения платежной дисциплины петербуржцев Фонду капитального ремонта следует демонстрировать большую информационную прозрачность своей деятельности и вести активную просветительскую работу с населением, убежден руководитель СРО «Межрегионразвитие». Если сделать доступной для каждого обычного горожанина информацию о том, сколько стоит капремонт его дома и сколько внесли жильцы этого дома в фонд капремонта, люди поймут, что финансирование этих работ зависит от них самих и взносы горожан не уходят в пустоту, считает господин Воронков.

Бумажные квитанции появятся в ящиках петербуржцев к 10 марта, сообщает пресс-служба ФКР, а электронные квитанции будут доступны в первых числах месяца.

Александра Тен